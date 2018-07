Tunisie: Le malouf au pays des Prophètes

Un programme qui fera découvrir (ou redécouvrir) au public la musique et les chansons tunisiennes des registres classique, traditionnel et du patrimoine (malouf, Saliha, Jouini, etc.) et qui ambitionne de participer au renforcement de la coopération culturelle tuniso-palestinienne et la fraternité entre les deux peuples.

Fondé en 1993 sur initiative du Centre de l'art populaire en Palestine, le festival est en train de jouer un rôle important contre l'isolement dont souffrent nos frères palestiniens sous l'occupation et connaît d'une session à l'autre un succès grandissant.

La présente session qui s'étale sur un peu moins de deux semaines comprend 16 spectacles et se déroulera à Ramallah, à Gaza, à Jenine, à Haïfa, avec une antenne au Liban et une autre en Jordanie et fera participer des artistes palestiniens mais aussi leurs homologues venus de plusieurs pays arabes et autres.

Rappelons que «Makamet», fondée en 2012, a déjà représenté la Tunisie au Festival de la musique arabe du Caire, en Egypte (2016 et 2017), dernièrement à New Delhi en Inde puis à Istanbul en Turquie et ses prestations ont connu un succès retentissant aussi bien auprès du public qu'auprès des critiques.