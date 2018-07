Tunisie: Lotfi Bouchnaq à l'ouverture, Saber Rebaï à la clôture

En effet, à l'issue de l'allocution de bienvenue de Rachida Ghribi, membre du comité de pilotage du festival chargée des relations médias, ce fut au tour du directeur exécutif d'esquisser les grandes lignes de la programmation dominée à hauteur de 70% par des spectacles d'artistes tunisiens.

Pour ce qui est du programme, Emna Ben Arab, membre du festival chargée de la programmation, a indiqué qu'il revêt un caractère essentiellement éclectique, dans la mesure où c'est une mosaïque combinant modernité et patrimoine, réunissant des genres et styles variés conçus de façon à répondre aux différents goûts, ceux des amateurs de tarab, ceux des jeunes générations, ceux des couches populaires, etc.

Il y a lieu d'indiquer à ce propos que l'ouverture sera assurée par Lotfi Bouchnaq aujourd'hui 20 juillet, tandis que la clôture, le 15 août, sera confiée à Saber Rebaï. Entre ces deux importantes échéances, Ahmed Chérif effectuera son premier retour sur la scène du Festival international de Sfax, après une éclipse de plusieurs années, alors que la soirée du 23 juillet sera dédiée à la musique populaire et traditionnelle avec le trio, Samir Loucif, Hédi Donia et Chebb Slim.

Pour le 25 juillet, la programmation propose «Ziara», un spectacle qui revisite les traditions, pratiques rituelles et chants liturgiques, faisant partie du patrimoine des confréries soufies. Le 1er août, Riadh Chebbi présentera le spectacle «El mahfal» (Le cortège) qui réunit des artistes de la région de Sfax. Yosra Mahnouch se produira, pour sa part, le 3 août, tandis que le chanteur lyrique Hassen Doss évoluera le 9 août. Le 12 août se tiendra la soirée «Medha et Balti».

Le programme de la 40e édition sera également marqué par des soirées musicales animées par des artistes arabes, à savoir Nassif Zeytoun, le 26 juillet, Ragheb Alama, le 30 juillet et Zied Borgi, le 7 août. Sans oublier la soirée dédiée au «Tarab», avec Chouyoukh Ettarab.

Toujours du côté des participations étrangères, le public des festivaliers aura rendez-vous, le 28 juillet, avec Master Sina & Inès, alors que le ballet chinois fera son entrée sur la scène du festival le 13 août.

Si la musique s'est taillé la part du lion dans la programmation de la 40e session du Festival international de Sfax, une soirée unique est par contre consacrée, le 21 juillet, au 4e art avec la promesse d'une soirée joviale et hilarante ayant à l'affiche «Mekki wa Zakia» ; la même promesse d'un spectacle désopilant émane également du spectacle «Mahouch maoujoud» qui sera donné le 6 août par Karim Gharbi.

A noter que la 40e session du Festival international de Sfax a enregistré un événement inédit, à savoir la désignation d'un directeur exécutif, en la personne de Ezzeddine Zouch, aux côtés du directeur initialement nommé, Mabrouk Mâachaoui, une décision qui s'explique selon Mahmoud Daoud, directeur-adjoint du festival, par le souci de «faciliter le processus de conclusion de contrats et le respect des engagements de la manifestation vis-à-vis des différents imprésarios». Un deuxième fait marquant de cette nouvelle édition a trait au doublement par le chef du gouvernement de la subvention accordée au festival.

A signaler aussi que, de son côté, le président de la municipalité de Sfax, Mounir Elloumi, a mis l'accent sur l'intérêt accordé par le nouveau conseil à la promotion de la culture et sa quête en ce sens, promettant un soutien approprié et des mesures à même d'améliorer l'accueil des hôtes et la réussite de la session. A cela s'ajoute le programme de parachèvement de la construction du théâtre d'été de façon à le doter de la capacité suffisante pour accueillir les grands spectacles tout au long de l'année.