Ile Maurice: Centres sociaux - Vers une loi pour définir la durée des séjours

Pour ce qui est des familles des sinistrés, Patricia Adèle-Félicité, la secrétaire générale de Caritas Maurice, soutient que c'est surtout le groupe de Caritas de Tranquebar qui a cheminé aux côtés de celle qui obtiendra une maison aujourd'hui de la NHDC. «Les membres ont été continuellement aux côtés de ces personnes. Dans un premier temps, on les a aidées en leur donnant de la nourriture. Par la suite, on les a assistées pour qu'elles deviennent indépendantes.»

Quant aux 20 000 personnes en attente d'une maison de la National Housing Development Co. Ltd (NHDC Ltd), elles devront prendre leur mal en patience. Cinq familles, à savoir quatre de Baie-du-Tombeau et une de Tranquebar, seront en possession de leurs clés d'ici cet après-midi.

