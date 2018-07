Congo-Kinshasa: Régideso S.A - Les participants s'engagent dans l'appropriation des acquis

Les rideaux de la première rencontre annuelle mixte 2018 de la Régideso S.A sont tombés hier, jeudi 19 juillet 2018, à la Direction Générale de cette entreprise, à la Gombe. Pendant deux jours, soit du 18 au 19 juillet , les participants qui ne sont rien d'autres que les cadres de direction de cette Régie, les Présidents et Secrétaires généraux des syndicats les plus représentatifs à la Régideso S.A, le Président de la délégation syndicale Nationale, les Présidents délégués syndicaux de différentes entités ont réfléchi sur l' amélioration de la situation générale de cette société afin d'améliorer les indicateurs dans tous les domaines.

Au terme de ces travaux, un protocole d'accord a été signé par les deux parties, à savoir : l'employeur et les travailleurs. Pour l'employeur, il s'est engagé à poursuivre l'opération d'apurement progressif des arriérés de salaire dans les cinq Provinces telles que : ex-Bandundu, Equateur, Kasaï Oriental, Kasaï Occidental et Maniema.

Ceci, conformément au plan stratégique 2017-2020 d'un montant mensuel de 30 millions CDF. Il s'est également engagé à œuvrer pour l'apurement des forfaits, frais de voyage dans les directions provinciales. Les parties se sont convenues d'appliquer le salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG) dans tout son contexte.

Dans son mot de clôture, M. Ezéchiel Shabani Ubuto, Directeur Central des Ressources Humaines, représentant le Directeur Général de la Régideso S.A, empêché, a félicité les participants pour leur engagement pris au cours de l'année aux fins d'améliorer les recettes et les rétribuer aux travailleurs.

Ce, avant de souligner que la situation générale de la société a été présentée et les problèmes qui minent l'exploitation de la Régideso S.A ont été exposés. Mais, au regard des indicateurs de gestion, dit-il, la situation globale de la société au cours du premier semestre n'est pas encore reluisante.

D'où, il a demandé aux uns et aux autres de redoubler d'efforts pour un meilleur encadrement et une mobilisation en vue d'accroître la production. A l'en croire, l'objectif étant de redresser la situation de la société, les parties ont échangé sur l'amélioration de la gestion de la Régideso S.A et même sur les conditions sociales des travailleurs.

«Nous sommes donc appelés à retrousser nos manches pour booster les indicateurs de gestion qui doivent tendre au vert, seul salut et grand défi à relever, en vue de permettre à la société d'atteindre l'équilibre recherché.

Cela implique le renforcement du contrôle hiérarchique, le respect des procédures existantes et enfin une sanction juste, positive ou négative», a fait savoir le représentant du DG Clément Mubiayi. Enfin, il a remercié tous les participants pour leurs contributions respectives combien enrichissantes lors du déroulement de ces travaux.

Fede Kavuka Musey, Président de la délégation syndicale nationale a, au nom de tous les travailleurs, remercié le Directeur Général de la Régideso S.A pour la convocation, la concrétisation et la matérialisation de ces assises qui se sont tenus dans le délai conventionnel et se sont déroulés dans un climat de convivialité et dans le respect mutuel marqué par une application active de l'assistance.

Ensuite, il a invité les participants à s'approprier les acquis de cette rencontre qui, selon lui, a permis d'accéder une fois de plus avec moindre détails sur la situation générale de l'entreprise, chose qui va le permettre de faire parvenir le message de sensibilisation auprès de travailleurs lors de sa tournée en Provinces afin d'améliorer le rendement de cette entreprise.

Il a insisté sur le fait que l'appropriation des acquis de cette rencontre doit être une affaire de tous afin que chacun prenne l'engagement en ce qui le concerne pour que tous puissent se déployer pour l'amélioration des indicateurs dans tous les domaines de l'entreprise. Ce qui va donner à l'entreprise la possibilité d'appliquer le SMIG dans toutes les échéances légales pour l'épanouissement de travailleurs.