Cinquante ans au service des personnes ayant une déficience intellectuelle, cela se fête. Special Olympics Sénégal, en communion avec tous les autres programmes Special Olympics à travers le monde, a décidé de célébrer en grandes pompes cet événement. Et, ce sera demain et après-demain (20-21 juillet 2018) avec deux grandes activités au programme durant ces deux jours.

D'abord, avec un grand concert, demain, à partir de 18h, au Monument de la Renaissance africaine où se produiront les groupes musicales comme Bidew bu Bess, Yoro Ndiaye, Jaaw Ketchup, Abba No Stress, Abiba, Siir, Dudu.

Le grand Didi (Diaw Diop) avec son « luthioum luthioum » clôturera la soirée. A cette occasion, le Monument de la Renaissance sera illuminé en rouge comme 50 autres bâtiments à travers le monde, dont l'Empire Stadium à New-York et le Nelson Mandela Square à Johannesburg.

Ensuite, la finale du championnat national de football unifié-édition du Cinquantenaire et qui opposera, samedi 21 juillet, au Stade Alassane Djigo de Pikine, à partir de 15h, les équipes de Yeumbeul et de Mbour qui se sont défaits respectivement des équipes de Thiès et de Mbollo, lors des demi-finales.

Huit équipes : de Dakar, Mbour, Kaolack et Thiès étaient engagées dans ce championnat. Une compétition qui en est à sa cinquième édition et qui a pour objectifs de démontrer les aptitudes physiques et sportives des personnes ayant une déficience intellectuelle et de contribuer à l'émergence d'une société inclusive, tenant compte des spécificités de chacune de ses composantes.

A noter que les trois premières éditions de ce championnat ont été remportées par une des sélections du sous-programme de Mbour en 2013, 2014 et 2016. L'édition 2017 a été remportée par l'équipe de Thiès.