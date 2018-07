Congo-Kinshasa: Election provinciale - Werrason confirmé candidat à Kimbanseke !

Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le conseil de sécurité des Nations… Plus »

Toutefois, le chanteur le plus populaire du Congo est très déterminé à gagner un siège à la prochaine Assemblée. Depuis quelques temps, le Roi de la forêt ne cesse de dénoncer l'indifférence des politiques face à la situation des artistes congolais. Notamment : le "phénomène combattant" qui interdit les productions scéniques des musiciens Kinois en Europe et la piraterie de leurs œuvres sur le marché.

Ainsi, l'artiste s'engage dans la course pour les échéances électorales en RDC dont le train a déjà quitté la gare. Il est bel et bien candidat député provincial. Werrason a déposé ses dossiers de candidature dans la circonscription de Kimbaseke, dans le district de la Tshangu, au sud-est de Kinshasa.

«Nous avons observé pendant toute une décennie au niveau de notre Parlement que ce soit national ou provincial, aucune loi n'a été votée pour améliorer le statut de l'artiste congolais qui meurt pauvre malgré toute ses potentialités. Or, le secteur de la culture est rongé par plusieurs maux qui ne nous permettent d'évoluer normalement et de défendre son pays sur la scène internationale.

Son objectif en politique, explique-t-il, consiste à changer le quotidien de la population, à travers les lois et autres démarches favorables. Le patron du groupe Wenge Musica Maison Mère mettra également son statut de politique en action pour défendre les droits de ses collègues artistes et surtout pourquoi ne pas aussi pour contribuer à l'essor de la culture congolaise.

Ce n'est plus secret. 53 ans, Werrason signe son entrée en politique. L'artiste l'a bien confirmé, au cours d'un entretien accordé à la presse kinoise. Toutefois, il ne renonce pas encore à la musique qui a fait de lui une grande personnalité et star de renommée internationale.

