Haïdar El Ali discute avec les populations et leur demande d'être généreux avec l'arbre qui « nous donne de l'eau, des fruits, etc. ».

La production nous mène à Affiniam, où l'on admire cette végétation amphibie, aux racines échasses et vigoureuses. Ici, des propagules sont cueillies pour alimenter Marsassoum et sa mangrove triste et glauque. Cette flore, faite de cimetière de troncs secs, victime de la poussée anthropique, contraste bien avec Affiniam. Pour éviter pareilles situations, la sensibilisation.

La mangrove est également importante pour sa capacité à permettre la reproduction des ressources halieutiques. Alors que les fleurs sont prisées par les abeilles pour le butinage et la production du miel, les oiseaux et autres animaux s'y cachent, pour davantage faire naître un bel écosystème.

