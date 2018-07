Madagascar: Recueil de poèmes - « Taratasin'ny Zaman'i Jao » sort dans les bacs

Pour Tinogny Fabio, de son vrai nom, poète de 25 ans originaire d'Ambanja, ceci est le fruit de plus d'une dizaine d'années d'écritures. Dans ses poèmes, il prêche le vrai développement et l'indépendance, ainsi que le respect des valeurs traditionnelles. Il surprend par ses paroles profondes en faisant preuve de sagesse.

L'école de la vie l'a rendu ainsi plus fort et toujours prêt à relever bien des défis. Se permettant d'arrondir les angles ou élargir un peu le sujet, il se glisse dans la peau du Zaman'i Jao aisément pour raconter une histoire à travers laquelle, bon nombre de jeunes peuvent se reconnaitre.

