Congo-Kinshasa: Oral de Joseph Kabila - Elections 2018, mythe ou réalité ?

Telles sont les questions qui laissent perplexe. La classe politique est en ébullition, tel est le climat actuel et il est vu de façon claire que nombreux réagiront face au propos tenu du haut de l'hémicycle de l'Assemblée Nationale abritant les congressistes et invités.

N'ayant que 6 jours restant pour atteindre la date du 25 juillet prochain pour le dépôt des candidatures à la présidentielle et à la députation nationale, quelles attitudes adopteront l'opposition comptant en son sein l'Udps/Limete, ainsi que du comité laïc de coordination et tant d'autres ?

Chose promise, chose faite car hier, en effet, le Chef de l'Etat du Congo-Kinshasa a bel et bien prononcé son discours sur l'état de la nation devant Sénateurs et Députés réunis en Congrès et par-dessus, devant toute la République. Il y a lieu de retenir du garant de la Nation un message ferme.

