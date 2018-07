Congo-Kinshasa/Congo-Brazzaville: Chico Mukeba signe pour une année au sein du FC Renaissance du Congo

Un vent nouveau va désormais souffler au sein du FC Renaissance du Congo. L'équipe de "Bana Fibo" vient d'engager un nouvel entraîneur en prévision de la prochaine édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), la 24ème de la serie, qui démarre le 15 septembre.

Il s'appelle Jean-David « Chico » Mukeba Katotolo, qui a paraphé jeudi 19 juillet, un contrat d'une saison renouvelable comme entraîneur principal du club orange, succédant à Daouda Lopembe qui a lamentablement échoué aux demi-finales de la 54ème édition de la Coupe du Congo de football, à Kolwezi.

Chico Mukeba s'est engagé pour un contrat d'une année avec objectif de qualifier Renaissance du Congo aux compétitions interclubs de la Caf, édition 2019-2020. Autrement dit, Chico Mukeba s'engage avec Renaissance du Congo à terminer le prochain championnat de la Linafoot qui démarre le 15 septembre, parmi les trois premiers au classement.

La signature de ces accords s'est passée entre lui et le président du club, l'Evêque Pascal Mukana, en présence des autres membres du comité sportif, ainsi que la presse sportive.

Le FC Renaissance du Congo a connu une saison 2018 très cauchemardesque avec le départ de ses joueurs cadres tout au début, suivi du départ de l'entraîneur ivoirien François Moguehi Guehi, la non qualification à la phase de play-off du 23ème championnat national suite à une série de sanctions et des forfaits sans pareils, et enfin, l'élimination aux demi-finales de la 54ème édition de la Coupe du Congo. Conséquence, l'équipe s'est même vidée de ses supporters.

Les derniers matches de cette équipe aux quarts de finales de la Coupe du Congo, au stade Tata Raphaël, se ressemblaient aux matches d'une équipe sans supporters.

Chico Mukeba aura un grand travail à abattre d'ici deux mois pour présenter à ces supporters très exigeants, une nouvelle facette d'une équipe de Renaissance du Congo capable de rivaliser d'ardeur avec ses potentiels concurrents.

Mais d'ores et déjà, l'on apprend que l'équipe s'est amputée encore de quelques pions majeurs dont le défenseur Mbemba Makelele et le milieu du terrain Batista Masikini, en fin contrat, annoncés tous deux du côté de la Zambie, et aussi l'avant-centre malien, Lamine Diawara en route pour Brazzaville.

Mukuna : «avec Chico, nous allons vite remonter la pente... »

Se confiant à la presse après cette signature du contrat, le président du FC Renaissance du Congo a indiqué que son club a besoin d'un entraîneur comme Chico Mukeba pour réaliser son objectif, celui de remonter son niveau : « nous travaillons pour la montée du niveau de l'équipe, il nous faut un entraîneur qui peut aider l'équipe à atteindre cet objectif.

Mon choix est tombé sur le coach Chico Mukeba, et Dieu merci, il a répondu favorablement. Nous voulons rendre tous les supporteurs du FC Renaissance heureux cette saison (2018-2019 ndlr).

Que les supporteurs donnent confiance à leur comité qui, du reste ne veut pas trop parler, mais il laisse plutôt les actions parler. Je sais qu'avec le coach Chico, nous allons très vite remonter la pente », a déclaré Pascal Mukuna.

Qui est Chico Mukeba ?

Le nouvel entraîneur de Renaissance du Congo est un grand connaisseur du football congolais. En tout cas, il n'est pas né de la dernière pluie. Chico Mukeba a entraîné plusieurs équipes, dont Shark XI avec qui, il a gagné le championnat de l'Epfkin, As Dauphin Noir de Goma et tant d'autres.

Fraichement, il vient de Sa Majesté Sanga Balende où il a volé de succès en succès à la phase aller de play off du 23ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), avant de sombrer à la phase retour avec trois défaites de suite, respectivement face à : TP Mazembe (1-0), AS V.Club (0-1) et Dcmp (2-0). Une fin triste qui a occasionné son départ de cette équipe du team Rouge et Or, après 14 mois de prestation.

Pour rappel, après la défaite de Sanga Balende face au Dcmp, le 3 juillet dernier, au stade des Martyrs, Chico Mukeba n'était plus rentré à Mbuji-Mayi avec l'équipe. Mukeba était resté à Kinshasa, laissant l'équipe de Ngoyi Kasanji terminer ses deux derniers matches du championnat contre AS Dragons Bilima et Maniema Union sans lui.

Et c'est de cette manière que les deux parties se sont séparées. Plus de deux semaines après, revoici Chico Mukeba chez les Oranges. Bon vent.