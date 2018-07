Afrique: Jeux universitaires africains à Mekelle - L'Ucad classée 1ère université francophone

Les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sont rentrés satisfaits de leurs prestations réalisées lors de la 9e édition des Jeux universitaires africains qui s'étaient déroulés à Mekelle en Ethiopie, du 1er au 7 juillet derniers.

Autour du cou, pendaient 10 médailles dont 4 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Issus de la Faculté des Lettres et Sciences humaines et de l'Inseps de Dakar, les athlètes universitaires de l'Ucad ont permis à leur établissement de se classer 1ère université francophone, 5e pays au nombre des participants (anglophones et francophones confondus) et 8e sur un total de 47 Universités (francophones et anglophones confondus).

Organisés par la Fédération africaine de sports universitaires (Fasu), ces 9e jeux ont connu un franc succès. La délégation sénégalaise était accompagnée par la Direction de la Vie universitaire et des Services à la communauté.

Le palmarès de l'Ucad

Championne d'Afrique aux 400m ; championne d'Afrique aux 100m haies ; championne d'Afrique au relais 4X100m dames ; championne d'Afrique aux relais 4X400m hommes ; vice-championne d'Afrique aux 200m dames ; vice-championne d'Afrique au lancer du poids ; vice-championne d'Afrique aux 4X400m dames ; 3e aux 100m dames ; 3e au lancer du disque hommes.