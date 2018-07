Afrique du Nord: Achraf Ibrahim - Il y a une ferme volonté d'établir un partenariat stratégique entre l'Egypte et le Maroc

Habib El Malki aux côtés d'Achraf Ibrahim lors de la cérémonie organisée par l'ambassade d'Egypte.

L'ambassadeur de l'Egypte au Maroc, Achraf Ibrahim, a organisé une réception mercredi à Rabat à l'occasion de la fête nationale de la République arabe d'Egypte en présence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, du porte-parole du Palais Royal, Abdelhak Mrini, ainsi que de plusieurs ministres et responsables marocains dont le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laarej, le ministre de la Santé, Anass Doukkali, l'ancien ministre des Finances, Fathallah Oualalou, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Ali Lazrak et le président du Conseil de Rabat Mohamed Seddiki.

Dans son allocution en l'occasion, Achraf Ibrahim a affirmé que la célébration de la fête nationale de son pays intervient à un moment où les relations entre Rabat et Le Caire sont au beau fixe. Il a également mis en relief la concertation entre les deux pays sur les dossiers d'intérêt commun et les questions arabes ou au sein de l'Union africaine et ses organes, y compris le Conseil de paix et de sécurité. Il a par ailleurs évoqué les opérations de maintien de la paix et les foyers de conflit ainsi que le développement du continent africain et la lutte contre le terrorisme et le changement climatique.

Au niveau africain, l'ambassadeur d'Egypte au Maroc a ajouté que les deux pays jouent un rôle important dans le développement et la stabilité du continent, ce qui nécessite une coopération renforcée notamment avec les grands pays du continent. Il a également réaffirmé que l'Egypte était parmi les pays qui ont fortement soutenu le retour du Maroc à sa famille africaine.

Achraf Ibrahim a enfin souligné qu'il y a une ferme volonté de la part des responsables des deux pays d'établir un partenariat stratégique entre l'Egypte et le Maroc.