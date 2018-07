Congo-Kinshasa: Décédée le 29 juin 2018 - Matilde Kesa, des adieux plus que douloureux !

Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le conseil de sécurité des Nations… Plus »

L'une des ses belles sœurs, dans cette émotion de perdre un être cher, souligne que l'illustre disparue était serviable, gentille, moins problématique. Swila, l'une des ses meilleures amies dont le destin aura été plus que similaire, puisque l'une a perdu son mari, et l'autre le mariage s'est brisé, les larmes aux yeux est revenue sur leur amitié combien solide. Elle note que Matilde était plus qu'une sœur pour elle.

Le pasteur Gédéon, l'un des encadreurs de la défunte, a exhorté l'assistance à pouvoir opérer un bon choix qui est celui de la vie que Dieu, par sa bonté, a mis à la disposition de l'homme. Or, cette vie, renchérit-il, est Jésus-Christ. Ainsi, pour conclure, estime-t-il que tout celui qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur aura l'ascendance sur la mort. Certes !

A l'espace Ko Jack, la désolation et la consternation avaient envahi l'assistance, elle n'en revenait pas de voir Matilde dans une bière. Ses obsèques ont été marquées par la prédication, une série de témoignages et la cérémonie de dépôt des gerbes des fleurs.

C'était un véritable coup dur pour les membres de sa famille. Tenez, Alors que l'on s'apprêtait à inhumer son neveu, en la personne de Nelson, décédé deux jours plus tôt, l'aiguillon de la mort n'a pas réfléchi par deux fois car, il a également emporté cette étoile qui faisait la joie de plus d'un au sein de sa famille.

Plusieurs personnalités dont la famille du Général Baramoto, le Professeur Emile Ngoyi et tant d'autres étaient là pour dire des adieux à "maman ya bana ebele". Il faut, également, signaler la présence des membres de la grande famille "Yemo" de la défunte mère du Feu Président Mobutu et les membres de l'Eglise Sion où Matilde servait son Seigneur en tant que modératrice.

La mort venait de frapper à la porte de la famille Yemo et Lizo. Matilde Kesa, fidèle de la communauté "Mission Chrétienne dans le Monde" -MCM-, appelée affectueusement par les intimes " maman ya bana ebele" n'est plus. Elle appartient désormais au monde de l'au-delà.

