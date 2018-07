Maroc: BMCE Bank inaugure à El Jadida les séminaires régionaux de l'investissement en faveur des MRE

Forte du succès des trois premières éditions, BMCE Bank a inauguré, mercredi à El Jadida, un nouveau cycle des séminaires régionaux de l'investissement en faveur des Marocains résidant à l'étranger (MRE).

Placée sous le signe "Comment réussir son investissement au Maroc ?", la quatrième édition de ce programme se distingue par un souci d'une proximité accrue des "Marocains citoyens du monde" et d'une plus grande diffusion des informations et des données sur les possibilités offertes aux MRE, rapporte la MAP.

C'est dans cet esprit d'innovation que la session inaugurale de ce cycle a été retransmise en direct sur les ondes d'une station radio privée, en vue de permettre aux différents experts métiers de répondre instantanément aux interventions et aux appels des porteurs de projets.

Ainsi, des intervenants d'organismes publics et privés et des spécialistes en création d'entreprises et fiscalité ont pris part à ces débats et ont apporté des éclaircissements aux questionnements des MRE investisseurs en matière de montage de dossiers financiers et solutions de transfert d'argent pour le développement des opportunités d'affaires et de partenariats win-win.

L'organisation de ces assisses régionales constitue désormais un rendez-vous incontournable durant la saison estivale et réaffirme l'engagement de la banque à accompagner les potentiels investisseurs à concrétiser leurs projets.

Une série de rencontres est prévue dans plusieurs régions du Maroc, avec le format innovant « On Air » dans le cadre de l'émission interactive "Al Moukawil", dont la diffusion live sur Internet est à même de toucher un plus grand nombre d'auditeurs.

Grâce à ces séminaires, BMCE Bank se positionne comme un acteur clé dans le développement des investissements des MRE et renforce son engagement auprès de sa clientèle, à travers plusieurs initiatives de proximité à forte valeur ajoutée, en mettant à leur disposition les opportunités et modalités d'investissement dans leurs régions et les mécanismes d'appui dont ils ont besoin.

BMCE MRE Invest est une formule de financement moyen ou long terme exclusivement dédiée aux promoteurs MRE, seuls ou associés à des investisseurs locaux ou étrangers, porteurs de nouveaux projets d'investissement ou projets d'extension au Maroc.

Adossé au fonds gouvernemental "MDM Invest", ce crédit permet aux MRE investisseurs de bénéficier d'une subvention de l'État à hauteur de 10% du montant de la quote-part du MRE investisseur, sous forme d'une contribution allant jusqu'à 5 millions de dirhams. D'autres solutions de financement sont également proposées en fonction du secteur à investir.