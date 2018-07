Madagascar: Centre fiscal IIe Arrondissement - Les agents en grève générale

Le centre fiscal du IIe Arrondissement sis à Tsimbazaza était fermé hier. En effet, tous les agents ont entamé une grève générale. « C'est à l'unanimité.

Et presque tous les agents des Impôts dans les autres centres fiscaux poursuivent une grève. Il en est de même à Antsirabe, Toamasina, Toliara et à Fianarantsoa. Il n'y a plus aucun service minimum », a déclaré Rakotondramanana Christian, le président du Syndicat National des Agents des Impôts de Madagascar, lors d'une conférence de presse hier à Tsimbazaza.

En effet, « nos revendications n'ont pas été satisfaites jusqu'à maintenant, et aucun dialogue n'a eu lieu malgré la demande d'audience que nous avons déposée il y a deux jours auprès de nos dirigeants », a-t-il rajouté.

Par ailleurs, ces grévistes font appel à la police et aux gendarmes qui font la sécurité routière de ne pas pénaliser les transporteurs à propos du non paiement des patentes et de l'attestation de non imposition car le retard est dû à leur manifestation. Fozara Donné Edouard, président du Syndicat des Agents et Contrôleurs des Impôts de Madagascar, a également réclamé le soutien des contribuables afin de contrôler leur argent collecté par la société privée AMETIS.