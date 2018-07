Madagascar: Régime Rajaonarimampianina - Aucune opposition sur les cinq ans de mandat !

De janvier à juillet, et tous les ans depuis sa mise en vigueur, sommes-nous obligés d'écrire presque les mêmes articles à propos de l'Opposition malagasy en général.

En effet, nous ne sommes pas sans savoir que l'article 23 de la loi n°2011-013 portant statut de l'Opposition et les partis de l'opposition précise qu' «il est institué un débat démocratique entre le chef de l'Opposition officiel et le Premier ministre tous les troisièmes vendredi du mois de janvier et le premier vendredi du mois de juillet ».

Et nous ne sommes pas sans savoir, non plus, que ce débat démocratique - qui doit être retransmis sur les chaînes publiques - n'avait eu lieu, ni le vendredi 19 janvier, ni le vendredi 6 juillet. L'éternel problème avec cette loi est le fait qu'aucun décret d'application ne soit jamais intervenu jusqu'à maintenant pour l'appliquer.

Sur ce point, un politicien de l'Opposition soutient que « cette loi n'a pas besoin d'un décret d'application dans la mesure où une loi entre en vigueur dès sa promulgation ». Quoiqu'il en soit, le fait est là : cette loi n'est pas du tout appliquée.

Ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, ce même politicien de l'Opposition déplore le fait que la liste des opposants soit « bloquée » par et au niveau du ministère de l'Intérieur. Il explique : « D'après les textes en vigueur, la désignation du chef de l'Opposition officiel dépend de la sortie de la liste des opposants détenue par le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, la loi impose que ceux qui se revendiquent de l'Opposition, doivent effectuer une déclaration officielle auprès du ministère de l'Intérieur et aussi une déclaration publique. Il faut, donc, que cette fameuse liste soit rendue publique. Mais les responsables au niveau du même ministère prétendent attendre le décret d'application. Et c'est toujours le même problème pendant cinq ans. C'est seulement à défaut d'accord entre les opposants que la direction du chef de l'opposition revient à celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimé lors des dernières législatives ».

Dans cette histoire, rappelons-le, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie plus d'une fois, et a changé d'avis maintes fois. Cette loi souligne noir sur blanc que le mandat du chef de l'Opposition coïncide avec la *législature des députés. Mais faut-il le rappeler que cette dernière touche bientôt à sa fin...