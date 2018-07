Madagascar: Revue stratégique « Faim zéro » - Remise officielle du document

Après un examen stratégique de la situation malgache sur l'élimination de la faim, entrant dans le cadre de la réalisation de l'Objectif de développement durable 2 (ODD 2) - qui consiste à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire, à améliorer la nutrition et à promouvoir l'agriculture durable - le document renfermant cette revue stratégique de la « Faim zéro » a été présenté, hier, par le ministère de l’Économie et du Plan (MEP).

Pour rappel, le gouvernement, par le biais du MEP, a lancé en août 2017 un processus d'examen stratégique national « Faim Zéro ». Cette démarche qui a bénéficié de l'appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Madagascar, avait pour objectif d'une part, d'identifier les défis majeurs que le pays devrait relever pour réduire la faim à zéro d'ici à 2030, et d'autre part, de relever les lacunes au niveau des interventions, des ressources investies et des capacités institutionnelles. Exercice à l'issue duquel, des domaines d'actions prioritaires ont pu être proposés.

Approche. L'examen a inclus entre autres, la revue documentaire et l'analyse des données secondaires, en prenant en compte les informations obtenues à travers des consultations décentralisées menées au niveau des régions. Il s'agissait alors d'établir une analyse globale de la sécurité alimentaire, et la situation nutritionnelle à Madagascar ; de déterminer les progrès en la matière à travers les politiques, les programmes, les capacités institutionnelles, puis d'identifier les lacunes des différentes interventions, dans les ressources disponibles et dans les capacités institutionnelles pour l'atteinte de l'ODD 2. S'y ajoute la priorisation des actions visant à pallier aux carences, au niveau des interventions afin d'accélérer le progrès vers la réduction de la faim à zéro ; et l'aperçu du financement nécessaire pour mettre en œuvre ces actions.

Sur la base des résultats de ces travaux, la Revue stratégique « Faim Zéro » de Madagascar a ainsi pu être élaborée. « Ce document vise à faciliter la mise en œuvre et le progrès vers la réalisation des cibles de l'ODD 2, afin de permettre à Madagascar de combattre l'insécurité alimentaire et la malnutrition », explique le PAM. Les conclusions et les recommandations développées dans ce document serviront de base pour la planification des cadres nationaux de développement, et alimenter les plans cadres stratégiques.