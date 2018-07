Madagascar: AIMF - Etroite collaboration entre la ville de Paris et la CUA

Lalao Ravalomanana et ses collaborateurs au Congrès de l'AIMF à Montréal (Canada) en 2017.

La commune urbaine d'Antananarivo vient d'obtenir un grand projet social qui sera réalisé avec l'appui de la mairie de Paris.

Un projet social de grande envergure sera réalisé dans la commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Ce projet qui vise à promouvoir le planning familial, a été initié par l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), et sera mise en œuvre conformément aux procédures habituelles du Fonds de Coopération (FDC).

Grâce à la qualité de sa démarche et de l'alignement de ses objectifs à la politique nationale et à la stratégie de l'initiative AIMF/FBMG pour l'amélioration des services urbains clés dans les secteurs sociaux, la CUA a obtenu ce projet suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé en juin 2017. Pour le cadrage et la finalisation du projet, la mairie de la Capitale va bénéficier de l'appui et de l'expertise de la Ville de Paris. A ce propos, une délégation de la mairie de la capitale française sera attendue dimanche prochain à Antananarivo.

Conduite par Anaïs MIT, responsable des relations diplomatiques avec l'Afrique et l'Océan indien et des Coopérations Santé à la mairie de Paris, cette délégation aura pour mission de compléter les informations à disposition du secrétariat permanent de l'AIMF et de confirmer le montage administratif et financier de l'opération et sa faisabilité, selon les règles du FDC.

Accompagnement. Par ailleurs, la mission de cette délégation de la Ville de Paris a pour objectif de conseiller le maire Lalao Ravalomanana et l'AIMF sur la meilleure façon d'optimiser le travail avec des acteurs déjà présents sur le terrain. Plus précisément, la mission a pour mandat d'accompagner la ville d'Antananarivo dans la conception du projet, son dimensionnement et sur les choix stratégiques à opérer dans sa conduite, d'approfondir l'identification des acteurs sociaux à impliquer dans le projet, de confirmer les besoins sur le territoire, d'accompagner la Capitale dans la finalisation technique du dossier, de valider la faisabilité des investissements proposés et leur pertinence, notamment des différentes composantes du projet par rapport à la situation locale et aux acteurs en présence, ainsi que de lancer une dynamique multi-partenariale au niveau local et national par la mobilisation des différents échelons institutionnels amenés à travailler ensemble pour la mise en œuvre.

Agenda chargé. Visiblement, l'agenda de la délégation de la ville de Paris sera chargé. Attendue à Antananarivo dimanche prochain à 22h15, elle aura lundi des rencontres avec les différents responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo dirigés par le maire Lalao Ravalomanana.

L'entretien de cette délégation avec les responsables au sein de la direction des Ressources Humaines et de la direction financière de la CUA sera le même jour, suivi de présentation des premiers résultats de l'étude de pré-diagnostic et des séances de travail avec les directions concernées par le projet. Des descentes sur terrain seront au programme mardi. Des descentes au niveau des quatre CSB concernés par le projet dont ceux de Namontana, d'Isotry, de Volosarika et d'Andravoahangy.

Des rencontres avec la société civile française et malgache active à Antananarivo sont également prévues mardi. La présentation du cadre logique et du budget détaillé du projet par la commune urbaine d'Antananarivo sera prévue le jeudi 26 juillet. Suivie le lendemain d'une réunion de concertation avec l'ensemble des acteurs locaux impliqués dans le projet de planification familiale de la CUA. Bref, la CUA bénéficiera de l'appui indéfectible de la Ville de Paris dans la mise en œuvre de ce projet initié par l'AIMF.