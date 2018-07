Ile Maurice: Enseignement supérieur - La maîtrise en analyse financière enseignée en août 2018

Désormais, les Mauriciens pourront passer les finances à la loupe. Hier, jeudi 19 juillet, l'Open University of Mauritius a signé un Memorandum of Understanding avec la John Wiley and Sons, une maison d'édition américaine spécialisée dans des revues scientifiques.

Objectif : consolider leur collaboration. Ainsi, un programme de maîtrise en analyse financière a été lancé et débutera en août 2018.

Les étudiants bénéficieront conjointement de l'expertise des Chartered Financial Analysts (CFA) de la Wiley et des tuteurs de l'Open University of Mauritius.

«Ce partenariat permet de combiner à la fois l'innovation, la technologie et la connaissance pour développer des programmes d'études visant à former et outiller la future génération d'analystes financiers», a déclaré Aziz Tayyebi, directeur du Développement international de Wiley, qui était de passage à Maurice.

De son côté, le Dr Kaviraj Sukon, directeur de l'Open University of Mauritius, affirme que cette collaboration contribuera à positionner Maurice et l'Afrique comme une institution de référence et de qualité en matière d'enseignement supérieure. «Nous travaillerons ensemble à d'autres niveaux à l'avenir.

En effet, Maurice agira comme un portail éducatif pour des formations à distance aux étudiants basés en Afrique, ce qui permettra aussi à Wiley de se développer davantage dans le continent.»