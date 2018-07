Afrique de l'Est: COMESA - Nouveau SG Chileshe Kapwepwe

Rideau sur le vingtième sommet du COMESA. Il a été riche en évènements, avec comme thème, « Le COMESA à l'heure de l'intégration numérique ».

Lors de son discours de clôture, le président malgache Hery Rajaonarimampianina et non moins président en exercice du Comesa a déclaré « la numérisation dans la mise en œuvre de nos programmes, facilitera davantage les relations d'affaires, la connectivité des personnes, la réduction de temps et de coûts de nos transactions, et augmentera certainement l'efficience dans nos différentes interventions ».

Notons que ce Sommet a permis d'accueillir deux nouveaux membres au sein de ce marché commun de l'Afrique orientale et australe, à savoir, la République de Tunisie et la République fédérale de Somalie ; ce qui porte le nombre des États membres à vingt et un, et qui fait du COMESA le plus grand espace intégré du continent.

Intégration régionale. Le chef de l'Etat a tenu aussi à souligner que « ce sommet a permis de porter à la tête de notre organisation, un nouveau secrétaire général en la personne de Madame Chileshe Kapwepwe.

Par ailleurs, le rapport fait par le secrétaire général sortant sur : « l'état de l'intégration régionale dans le COMESA : le passé, le présent et le futur », montre le chemin parcouru depuis la zone d'échange préférentielle.

Toujours d'après Hery Rajaonarimampianina, « beaucoup de choses ont été faites par les fondateurs pour que la COMESA soit ce qu'elle est aujourd'hui : c'est-à-dire, une vaste communauté économique régionale respectée dans toute l'Afrique et dans le monde ».