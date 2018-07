Madagascar: ORTANA - Promotion des sites pittoresques de Mantasoa et Ambatomanga

Selon les organisateurs, les randonneurs sillonneront, durant cette journée du 28 juillet, vallées et collines, entre ces deux magnifiques destinations sur un itinéraire de 16 kilomètres, et pourront apprécier le paysage exceptionnel de la partie Est de la région Analamanga.

Actuellement, ce village est surtout connu grâce à ses produits laitiers et plus particulièrement le fromage », a indiqué l'ORTANA dans son communiqué.

Cette activité fait suite à une série d'événement organisée par cette entité, pour faire connaître aux touristes locaux et étrangers, les destinations attractives au sein de la Région. « Mantasoa est une localité qui se trouve à 65 km à l'Est de la ville d'Antananarivo. À part son lac de 2 000 hectares, il abrite également l'ancienne cité industrielle fondée par le Français Jean Laborde durant l'époque royale.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.