Cote d'Ivoire: Bingerville - Le mérite célébré à l'EMPT

Hamed Bakayoko ministre d'état, ministre de la défense a présidé la double cérémonie de célébration du mérite et de baptême de la 72ème promotion sortante d'enfants de troupe, le jeudi 19 juillet 2018, à l'école militaire préparatoire technique (Empt) à Bingerville.

Le premier responsable du département de la défense a saisi cette opportunité pour féliciter les formateurs pour leur contribution à la formation de l'élite puis a encouragé l'ensemble des personnels à continuer de travailler à la préservation de la notoriété qu'ils ont contribué à conférer à cette institution.

Il s'est ensuite dit fier de prendre part à ladite cérémonie parce qu'elle met en exergue les meilleurs. Comme il l'a fait pour l'ensemble des primés, le membre du gouvernement a également félicité les parents d'élèves pour leur soutien dans l'encadrement de leurs progénitures.

Et, aux 92 élèves de la 72ème promotion terminale baptisée "Cohésion" que parraine le général à la retraite Soumaïla Diabagaté ancien chef d'état-major des Fanci, le ministre d'état a demandé de servir de modèles à leurs cadets, par leur dévouement à la nation.

Comme récompense de leurs efforts et en plus des kits de fournitures scolaires pour l'année scolaire à venir, Krah N'dri Ange Victoria de la 5ème T3 Major des majors de l'Empt qui a raflé le prix spécial du président de la république plus sept autres prix spéciaux, Amoikon Grâce-Emmanuela ayant obtenu le meilleur résultat au Bepc 2018 avec 196,22 points plus six autres prix spéciaux et Niang Sérigne Bassirou major de la promotion sortante, ont bénéficié chacun d'un ordinateur portable, d'un voyage d'étude avec tous frais payés et d'une enveloppe d'un million de francs Cfa offerts par le président de la cérémonie.

Rappelons que le général Diabagaté qui a accepté le parrainage de la promotion "Cohésion" et par ailleurs ancien pensionnaire de cette institution de 1961 à 1968, fut le premier bachelier ivoirien de l'Empt.

Le colonel Hervé Tchoumé commandant cet établissement d'excellence qui a obtenu 98% au dernier Bepc, a exprimé son infinie gratitude au ministre de tutelle et au parrain pour avoir respectivement accepté de présider et de parrainer cette double célébration au cours de laquelle 19 membres du personnel d'encadrement et de formation ont été décorés.

Cette fête qui a enregistré la présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et de la haute hiérarchie militaire conduite par le général de corps d'armée Touré Youssouf s'est achevée sur de bonnes notes avec la promesse du ministre Hamed Bakayoko de réhabiliter l'Empt afin de lui donner fière allure à la rentrée scolaire prochaine.