Cote d'Ivoire: Loterie nationale - Un chiffre d'affaires de 42,6 milliards F CFA à mi-parcours

La Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) a réalisé au 30 juin 2018, un chiffre d'affaires de 42,6 milliards de Fcfa, soit une progression de 43%, selon la direction générale de l'institution.

« Sur un objectif de 100 milliards Fcfa de chiffre d'affaires assigné à notre entreprise cette année, le taux de réalisation s'élève, au 30 juin 2018, à environ 43%, soit 42,6 milliards.

Cela indique qu'au second semestre, nous devons aller chercher environ 57 milliards pour l'atteinte de notre objectif», a affirmé son directeur général, Dramane Coulibaly, le 18 juillet à l'occasion d'un atelier portant sur la revue à mi-parcours du Plan de travail du budget annuel (Ptba) qui s'est tenu à l'hôtel Ivoire Golf Club à Cocody.

Cette rencontre de deux jours destinée aux membres du Comité de suivi et d'évaluation, vise à redresser la barre pour le second semestre de l'année. Pour Dramane Coulibaly, cette dynamique engagée devrait se poursuivre.

« Je vous exhorte à continuer sur cette lancée, à retrousser fermement les manches et à puiser dans vos ressources pour la réalisation des 100 milliards d'ici la fin de l'année », a-t-il souhaité. Non sans préciser que de nombreux défis sont à relever. Notamment au niveau du commercial, du marketing et de la direction des technologies de l'information (Dti).

Se prononçant sur la question de la concurrence déloyale à laquelle l'institution fait face, le Dg a exprimé sa gratitude notamment au gouvernement et à la Justice ivoirienne pour leur soutien et actions conjuguées qui ont permis, un tant soit peu, de juguler la fraude à travers la fermeture de nombreux sites illégaux à travers le pays.

A noter que la Lonaci, Société d'Etat a pour mission de réaliser des investissements à caractère social et culturel à partir des ressources tirées des loteries et des jeux de nombres et de pronostics qu'elle organise sur toute l'étendue du territoire ivoirien.