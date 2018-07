Gabon: Hôpital de Tcibanga - Face aux dérives de la Direction, la colère remonte

En plus, en cas d'évacuation sanitaire, une somme d'argent est exigée au malade ou à ses parents », affirment-ils. Cette somme doit payer le carburant, le personnel qui accompagne le malade et le chauffeur de l'ambulance. Face à ces mesures, le personnel de cet hôpital provincial menace de relancer la grève illimitée.

Or après avoir réglé les émoluments, les salaires de la main d'œuvre non permanente, pour le mois de juin, restent impayés. Selon le leader syndical, ce manquement est un blocage volontaire de madame Azizet, l'actuelle directrice par interim.

Bloqué depuis plusieurs mois, l'hôpital de Tchibanga avait presque repris son fonctionnement. Mais depuis quelques jours, une grogne est de nouveau perceptible : « Nous sortons d'une grève générale illimitée mais qui n'est pas levée totalement et qui a été suspendue provisoirement à cause des autres revendications dans notre cahier de charges qui n'ont pas encore trouvé satisfaction », a expliqué Landry Mouity, secrétaire général du SYNAPS Nyanga et président de la Coalition du Syndicat national de la Main D'œuvre non Permanente Santé (SNAMONPS).

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.