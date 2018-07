Tunisie: Le plomb, un danger pour la santé

Rachid Nafti, coordinateur projet MedTest / SwitchMed, a mis en relief les principaux axes du projet pilote lancé en Tunisie. L'application de ce programme montre que la transition vers une peinture sans plomb est bénéfique aussi bien pour les entreprises opérant dans ce secteur, que pour les consommateurs.

Concrètement, rien qu'en changeant l'utilisation de peinture liquide par une autre en poudre, la perte de la matière et la consommation de l'énergie diminuent respectivement de 8% et 40%. Le temps de séchage de la peinture et de son nettoyage est également réduit.

Les professionnels plaident pour une réglementation

Bien que des acteurs internationaux et de la société civile déploient des efforts louables pour éliminer le plomb de la peinture, l'engagement de l'Etat tunisien reste insuffisant comme le prouve la non réglementation du secteur. Intervenant lors de ce séminaire, Abdelmajid Elkosantini, président de la chambre syndicale des producteurs de peintures industrielles, affiliée à l'Utica déplore l'absence de réglementation qui est la principale entrave à la substitution du plomb dans la peinture tunisienne.

«Pourtant, certains professionnels sont conscients du risque lié à la présence du plomb dans la peinture et sont prêts à s'engager dans cette démarche. Par contre, les fabricants non organisés produisent des peintures industrielles toxiques qui sont écoulées sur le marché local. Cela s'explique par l'absence de textes de loi qui réglementent l'usage de ces produits chimiques.

Au niveau de l'Utica, nous faisons le nécessaire pour mobiliser et sensibiliser nos membres autour de cette cause, mais nous n'avons pas de pouvoir pour contraindre les fabricants à arrêter la fabrication de ces peintures au plomb" ajoute notre interlocuteur.

Signe d'un engagement de la part du gouvernement, l'ouverture officielle a été assurée par Slim Feriani, ministre de l'Industrie et des PME. Le ministre a indiqué que la Tunisie s'est inscrite à l'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb dans le but de promouvoir un arrêt progressif de la fabrication et de la commercialisation de peintures contenant du plomb.

Il a rappelé que les actions menées se résument en trois points: la mise en place d'un cadre réglementaire adapté, la sensibilisation des fabricants, des consommateurs et des professionnels de la santé et le renforcement des activités de recherche et développement, afin de trouver des alternatives technologiques innovantes dans le but de remplacer le plomb par d'autres produits non nocifs et écologiques.

Le but étant de mettre un terme à la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente et l'utilisation de peintures au plomb et de produits recouverts de peinture au plomb.

Slim Feriani a rappelé que l'industrie de la peinture en Tunisie fait partie du secteur de la chimie qui compte 575 entreprises dont 139 sont totalement exportatrices. Le secteur offre une capacité d'emplois de 53.000 personnes, soit 10% du total des emplois industriels, et, en 2017, le secteur a exporté des produits industriels pour une valeur de 2300 MD.

Substances chimiques dangereuses

Le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises gère un programme national appelé programme national de la recherche et de l'innovation (PNRI). En 2012, le programme a financé un projet de recherche collaborative pour la substitution des peintures, laques et vernis à base de solvants organiques nocifs, par des peintures et vernis à base d'eau.

Le programme a contribué jusqu'à maintenant au financement de 46 projets de recherche qui portent sur plusieurs thématiques liées à la protection de l'environnement. Certains ont été clôturés avec des résultats prometteurs assortis de brevets et de prototypes industriels qui ont été réalisés.

Le représentant du ministère des Affaires locales et de l'Environnement a affirmé, de son côté, que l'élimination du plomb de la peinture contribuera à la réalisation de l'objectif de développement durable qui prévoit la réduction à moyen et à long terme du nombre de décès et de maladies dus au contact avec des substances chimiques dangereuses.

En marge du séminaire, la représentante du ministère de la Santé a déclaré aux médias qu'une enquête mandatée par l'Association de l'éducation environnementale pour les futures générations Aeefg est en cours d'élaboration pour évaluer la qualité de la peinture à usage domestique, mise sur le marché tunisien et analyser le plomb et ses composants volatiles. Les résultats seront dévoilés d'ici à la fin de l'année. Affaire à suivre...