Algérie: Ligue des Champions / Taoussi - « Si on veut se qualifier, on se doit d'aller chercher les trois points en déplacement »

L'Entente Sportive de Sétif a battu mardi dernier le Difaâ Hassani d'El Jadida (Maroc) 2 à 1 pour le compte de la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique de football. Il a fallu attendre l'ultime minute du temps réglementaire, pour voir l'Entente arracher sa première victoire dans cette compétition.

Pour son premier match en Ligue des Champions avec le club algérien, l'ancien sélectionneur du Maroc, Rachid Taoussi, a réussi à rectifier le tir et à offrir une première victoire aux siens, après deux défaites qui ont semé le doute dans l'effectif de l'Entente.

Le technicien marocain est conscient que rien n'est joué pour la qualification. Rachid Taoussi est réaliste. Il sait que les trois points gagnés mardi dernier ne vont pas suffire. « Si on veut se qualifier au prochain tour, on se doit d'aller chercher les trois points en déplacement. Et je pense qu'il ne nous ne nous reste qu'un seul déplacement à El Jadida. Cela veut dire que c'est là où on doit aller chercher la victoire, car les deux autres matchs, ça sera à Sétif contre le TP Mazembe et la rencontre contre le Mouloudia est un derby pour moi », a indiqué le coach sétifien qui insiste donc sur la nécessité de revenir avec la victoire d'El Jadida.

Concernant l'effectif plus ou moins réduit qu'il a en main, Rachid Taoussi ne semble pas inquiet du tout. « J'ai jeté un œil sur le passé de l'Entente et j'ai vu que l'Entente a vécu une situation pareille en compétition africaine et que cela ne l'a pas empêché de triompher. Franchement, cela ne m'inquiète pas trop. Je n'ai pas peur pour le banc, d'autant qu'il y a des chances pour qu'on puisse qualifier Isla pour le prochain match. Nous avons en ce moment 18 joueurs disponibles et la feuille du match ne peut pas contenir d'ailleurs plus de 18 éléments. Je ne vois pas donc où est le problème », a-t-il fait savoir.

Il est à noter qu'à l'issue des rencontres du groupe B disputées au cours de cette troisième journée de la phase des poules de Ligue des Champions d'Afrique, le TP Mazembe a conforté ses chances de qualification au prochain tour, alors que les équipes du MC Alger, l'ES Sétif et le Difaâ Hassani d'El Jadida s'affronteront pour le deuxième billet de qualification.