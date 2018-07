Afrique de l'Est: COSAFA U17 (q) - Angola et Swaziland en tête du groupe C

Les premières rencontres du jour au tournoi qualificatif pour la CAN U17, Tanzanie 2019 dans le COSAFA viennent de se terminer. Et l'Angola et le Swaziland s'emparent de la tête du groupe C après leur succès respectif sur le Malawi et le Zimbabwe.

Dans ce premier match de la journée, les Palanquinhas negras se sont imposés sur un score d'un but à zéro. une réalisation de Netinho après un quart d'heure de jeu. Une ouverture de score derrière laquelle les Flames vont courir jusqu'à la fin du match.

Le second match a été plus prolifique. Bandile Shabangu sera un acteur majeur de la victoire du Swaziland. le jeune joueur a inscrit un doublé, offrant le succès à son équipe. Dlamini a également marqué pour le Shilangu tandis que Ngwenya et John Bonomali avaient entre temps marqué tour à tour pour maintenir le Zimbabwe dans le match. 3-2 pour le Swaziland.

En troisième rencontre, dans le groupe B, le Lesotho sera face à l'Afrique du Sud.