Nigeria: Peter Olayinka - Le Nigérian sur le départ de La Gantoise ?

Selon le Nieuwsblad, le club tchèque a déjà fait deux offres (3 et 5 millions) que les Gantois ont refusées. Un émissaire du club tchèque serait à Bruxelles et un accord pourrait être trouvé ce vendredi.

Une saison plus que réussie. La Gantoise se réjouissait donc de le récupérer. Si des clubs russes et tchèques (dont le Slavia Prague qui en a fait sa priorité) ont déjà soumis des offres à hauteur de 5 M€, des clubs français sont très intéressés par le profil de ce joueur de couloir capable de jouer avant-centre, son poste préférentiel. Mais c'était sans compter sur l'intérêt du Slavia Prague.

Peter Olayinka a fait sensation à Zulte la saison dernière. De retour à La Gantoise, le Nigérian de 22 ans ne devrait pas défaire ses valises et s'envoler sous d'autres cieux. Prêté à Zulte la saison dernière, le joueur a marqué 11 buts et délivré 15 caviars en 40 apparitions.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.