Cameroun: Camair-Co affiche fière allure

In fine, le Dg de Camair-Co s'est félicité des efforts fournies par la compagnie aérienne dont il a la charge depuis sa prise de fonction. la maintenance des avions coûte 400 000$/mois et elle est payée, les vols régionaux sont désormais effectifs.

On a également appris que la stratégie de reprise de l'intercontinental est en cours étant donné que la demande à l'international est très forte. S'agissant de la dette, le dg a précisé qu'elle est locale, elle a déjà été payée en partie et le reste est avenant.

"C'est un honneur de servir mon pays ". De ce dîner de presse offert par Samuel Dikoum en présence de ses collaborateurs, on retiendra que Camair-Co a un sérieux avantage sur les autres compagnies du fait de son positionnement sur les deux pôles importants nord et sud.

