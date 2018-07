Cameroun/Mali: Eliminatoires CAN U-20 - Mission périlleuse à Bamako

Après une semaine d'activités et de compétition, le rideau tombe ce soir à Yaoundé… Plus »

Une fois de plus ce week-end, le Cameroun évoluera sans deux de ses joueurs-clés, blessés. Il s'agit du capitaine Karl Ndedi et de Jacques Mbe, victimes de fractures avant le match aller. Impérativement, il faudra être capable de bousculer une solide équipe malienne.

Ce qui ne s'annonce pas une mince affaire. Le Mali compte dans ses rangs six éléments ayant disputé l'an dernier, la coupe du monde U-17 en Inde. C'est dire qu'on a affaire à une équipe avec plus d'automatismes que les joueurs camerounais qui en sont, pour certains, à leurs débuts sur la scène continentale.

