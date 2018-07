Algérie: Bordj Bou Arreridj a connu "une grande évolution en approvisionnement en eau potable"

Le ministre des Ressources en Eaux, Hocine Necib, a affirmé jeudi à Bordj Bou Arreridj que cette wilaya a "connu une grande évolution en matière d'approvisionnement en eau potable".

Le taux d'alimentation en eau potable de la population de la wilaya a enregistré "un bond qualitatif" durant l'année en cours passant de 12 % à 66 % après l'entrée en exploitation des projets de grands transferts, a relevé le ministre au terme de sa visite de travail dans la wilaya.

"Cette évolution, a affirmé M. Necib, est le fruit de la mise en œuvre des instructions du président de la République Abdelaziz Boutelika relatives à l'amélioration des conditions de vie du citoyen et à la concrétisation des projets des grands transferts ayant permis dans cette wilaya un approvisionnement quotidien d'environ 130.000 habitants à partir des barrages de Tichy Haf (Bejaia) et de Tilesdit (Bouira) au lieu d'un approvisionnement une fois chaque semaine et parfois plus".

Le chef-lieu de wilaya et la commune de Ras El Oued bénéficieront dans les prochains jours de 1.500 m3 supplémentaire transférés du barrage d'Ain Zada qui sera à son tour approvisionné dès le mois d'août prochain à partir du barrage de Mouane (Sétif).

Bordj Bou Arreridj a bénéficié d'un programme d'urgence mobilisant une enveloppe financière de 3,1 milliards DA destiné à 22 communes et portant sur plusieurs opérations dont le renforcement des approvisionnements de 13 communes à partir de nouveaux forages, la rénovation des canalisations principales sur 29 km et le fonçage de trois forages profonds en plus de la rénovation des réseaux de distribution du chef-lieu de wilaya et de 5 communes de la daïra d'El Mansourah, a indiqué le ministre.

Le ministre a entamé sa visite dans la wilaya par l'inauguration d'un château d'eau dans la commune El Yachir et la mise en service de l'alimentation en eau potable des 5 communes d'El Maïn, Tefreg, Djaâfra, El Colla et Theniet Ennasr à partir du barrage de Tichy Haf. L'opération a suscité une grande joie chez les habitants de ces localités.

Le ministre a également posé la première pierre d'une station d'épuration des eaux usées dans la commune de Ras El Oued et a inauguré une station semi-industrielle de traitement des eaux dans la commune d'Ain Taghrout.