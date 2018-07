Burkina Faso: Election du président du CSC - Ca coince !

Cette initiative s'est révélée infructueuse car, nous n'avons vu aucun journaliste. « Ce n'est pas mieux que vous repartiez de l'autre côté ? », nous lance un agent de sécurité en nous indiquant la sortie. Et nous de rétorquer : « c'est ce que nous faisons ». Partir, ne pas partir ?, hésitons-nous. Finalement, nous décidons de rester, et ce, malgré les odeurs nauséabondes qui se dégageaient à l'entrée.

Comme à l'entrée, sa réponse nous a laissé perplexe. En tout cas, elle ne nous a pas permis de savoir si le collège du CSC était en salle pour désigner le nouveau président. Mais notre flair de journaliste nous disait que les conseillers du CSC étaient bel et bien présents dans cette salle. Nous décidons donc de faire le tour du bâtiment, avec l'espoir de rencontrer d'autres confères venus pour la même cause.

Alors que nous nous dirigions vers cette dame, elle s'éloignait de plus en plus, car la communication semblait importante. Nous patientons, le temps qu'elle finisse sa conversation. C'est devant la porte d'une autre salle moins grande que la principale, que nous avons pu nous adresser à cette derrière.

Réunis à la salle de conférences de Ouaga 2000, le collège des conseillers du CSC n'a pas pu trancher entre les deux candidats en lice, à savoir Victor Sanou, juriste-communicateur et Mathias Tankoano, conseiller spécial du président du Faso et avocat de profession. Conséquence, le collège se réunira encore aujourd'hui aux fins de départager les deux candidats.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.