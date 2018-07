Algérie: 24 contrebandiers appréhendés et plusieurs objets saisis à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar

Vingt-quatre (24) contrebandiers ont été appréhendés et trois véhicules tout-terrain ainsi que plusieurs autres matériels et produits ont été saisis jeudi, lors d'opérations distinctes menées par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 19/07/2018, lors d'opérations distinctes menées à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar /6 RM, 24 contrebandiers et saisi trois (03) véhicules tout-terrain, quatre (04) détecteurs de métaux, cinq (05) groupes électrogènes, trois (03) marteaux piqueurs, un (01) appareil de type Thoraya, quatre (04) téléphones portables, 4,5 tonnes de denrées alimentaires, 336 unités de produits détergents et 675 litres de carburants", précise la même source.

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP "ont saisi, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref /5 RM, deux (02) véhicules et 5920 litres de carburants".

Par ailleurs, un détachement de l'ANP relevant du secteur militaire de Ouargla /4e RM "a saisi 14.5 kilogrammes de kif traité, alors que deux (02) kilogrammes de la même substance ont été saisis à Tlemcen et Aïn Témouchent/ 2 RM".

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont intercepté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Laghouat/ 4 RM et Tlemcen /2 RM", ajoute le communiqué du MDN.