« Une fois que l'on connaît mieux la situation, on peut travailler ensemble pour surmonter les défis », a-t-il ajouté. Etaient présents à cette rencontre, le ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, le ministre de la Sécurité, Clément Sawadogo, le ministre de la Défense, Jean Claude Bouda, le ministre en charge de la décentralisation, Siméon Sawadogo et le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro.

Selon Alpha Barry, ministre en charge des affaires étrangères, cette 12e session s'est intéressée à tous les défis sécuritaires qui existent dans la partie sahélienne et aussi aux dernières préoccupations qu'il y a à l'Est du Burkina Faso.

Il était 12h, le jeudi 19 juillet 2018. Et c'est autour de couverts, que la délégation de l'Union Européenne et des ministres du Burkina Faso se sont retrouvés pour discuter d'un certain nombre de questions.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.