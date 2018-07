Togo: Création d'un modèle économique inclusif

Les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et l'Union européenne devraient débuter dans le courant… Plus »

Le projet dans sa philosophie entend développer le tissu économique et social, stimuler l'initiative économique des femmes et alléger leur charge de travail domestique.

Ces plateformes doivent favoriser la croissance et la création d'emploi dans un contexte de pauvreté, faciliter l'accès à l'énergie dans les zones rurales, à travers des solutions propres et durables, promouvoir la diversification des activités économiques au niveau local et la création des activités génératrices de revenus, notamment dans l'agriculture, renforcer la cohésion sociale, la gestion communautaire et la prévention des conflits.

