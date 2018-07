Algérie: JAJ-2018/Haltérophilie - l'Algérien Mohamed Romaili décroche trois médailles

Alger — L'Algérien Mohamed Romaili a remporté trois médailles (une argent et deux bronze), lors des épreuves d'haltérophilie qui ont débuté, jeudi à la salle omnisports de Bordj El-Kiffan (Alger) pour le compte des 3es Jeux africains de la jeunesse.

Engagé dans la catégorie des 56kg aux côtés de sept autres concurrents, Romaili a soulevé 104 kg à l'épaulé jeté, une charge qui lui valu une médaille d'argent, plus deux bronze à l'arraché (81kg) et au total (185kg).

Le Mauricien Mandanamoo Jack Dorian s'est adjugé les trois médailles d'or de la catégorie avec 84kg (arraché), 105kg (épaulé jeté) et 185kg au total, alors que le Nigérian Ajayi James Eche a pris deux medailles d'argent, à l'arraché avec 83kg et au total (186kg) et une bronze à l'épaulé jeté avec une barre à 103kg.

" En plus de mes médailles, je réalise du coup trois nouvelles charges qui m'encouragent pour la suite de ma carrière. Je suis encore jeune, par apport à mes adversaires, j'ai une importante marge de progression ", a déclaré le jeune Romaili à l'APS.

L'entraineur national de cette catégorie d'âge, Basbas Azzeddine n'a pas tari d'éloges sur son poulain qui a "réalisé de très belles charges qui lui ont offert trois médailles".

"Je suis surpris par sa volonté et son courage malgré son jeune âge, qui lui ont permis de se distinguer face à des adversaires de bon niveau et réaliser des charges qu'il ne fait pas aux entrainements. Il a eu une production encourageante à l'occasion de sa seconde compétition officielle après le dernier championnat d'Afrique où il s'était engagé chez les 50kg.

Romaili possède de très bonnes qualités physiques qui lui ont permis de monter à une catégorie supérieure (56kg) où il a confirmé son statut ", a souligné l'ancien champion d'Afrique.

Dans la matinée, l'haltérophile Sabri Nour El Houda avait offert à l'Algérie trois médailles d'argent chez les 48kg, soulevant (53 kg) à l'arraché et 70kg à l'épaulé-jeté , totalisant 123 kg. Le concours de la catégorie qui a réuni quatre athlètes est revenu à la Nigériane Agba Ebelechukwu, avec trois or 61 kg (arraché), 74 kg (épaulé-jeté) et 135kg (total).

La seconde journée consacrée à l'haltérophilie aura lieu vendredi et verra l'entrée en lice dans la matinée, de l'Algérienne Nihad Belounis dans la catégorie des 53kg). L'Algérienne sera mise à rude épreuve face notamment à l'Egyptienne Amal Tawfeek, la favorite pour l'or, la Marocaine Khadidja Messouk et la Camerounaise Manuela Hyeng.

Dans l'après midi, les concurrents de la catégorie des 62kg (garçons) seront au rendez-vous disputer les titres de la catégorie, avec un léger avantage pour l'Egyptien Awney Ahmed, le Tunisien Mohamed Aziz Belhadj et le Libyen Bin Saeid Saleh.

Les Algériens Hind Teurki (+63kg), Ahmed Chekhchoukh (69kg) et Farid Saadi (+85kg) clôtureront le concours d'haltérophilie, samedi avec des chances de médailles, selon la direction technique nationale (DTN) de la fédération algérienne d'haltérophilie (FAH) qui a pronostiqué "plusieurs podiums", avant le début des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018).

" Les athlètes sélectionnés, surtout les garçons, se sont bien préparés pour le rendez-vous d'Alger qui constitue, un des objectifs de nos cadets. Ces Jeux permettront à nous techniciens, d'évaluer chaque athlète par apport au niveau africain", a expliqué à l'APS, le DTN Djamel Aggoun.