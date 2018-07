Afrique Australe: COSAFA U17 (Q) - Résultats et classements après les premiers matchs

Les 12 équipes engagées dans le tournoi qualificatif du COSAFA pour la CAN U17 ont disputé leurs premiers matchs. Nous vous proposons un point complet sur les différentes résultats et les classements dans les groupes avant le début de la deuxième journée ce samedi.

La plus grande attraction reste pour l'instant la Namibie qu a infligé un 8-3 aux Seychelles en ouverture. Les Diamond Zebras devront confirmer lors de leur prochaine sortie.

Pays hôte, l'Ile Maurice est dores et déjà dos au mur après sa défaite contre le Botswana. Idem pour la Zambie.

L'Angola et le Mozambique également débutent bien, tandis que l'Afrique du Sud a des regrets après son match nul 0-0 devant le Lesotho ce vendredi.

Au programme ce week-end, Botswana - Seychelles et Ile Maurice - Namibie. Dimanche, Mozambique - Afrique du Sud et Zambie - Lesotho. Des rencontres qui pourraient d'ores et déjà confirmé les premiers qualifiés pour les demi-finales.

A noter que seuls les premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur second de tous les groupe disputeront le dernier carré. Et le vainqueur de tout le tournoi se qualifiera pour la CAN U17 en Tanzanie.