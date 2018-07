Guinée: Nouvelle forme de CENI - La réaction des politiques locaux

Alors que la lancinante question de la CENI et de sa nouvelle composition alimente le débat aux 4 coins du pays et que le citoyen lambda lui s'interroge sur quoi de mieux entre une CENI technique et une autre politique, les acteurs de la sphère politique locale eux ne se privent pas de leur point de vue et ne cachent non plus pas leur traditionnelle inimitié.

Mamadou Dian Mairie Diallo, unique élu sous la bannière coalisée de l'UFR/BL est formel :

« avec ces critères on sait quels sont ceux qui doivent meubler ces postes, quels que soient ceux qui viendront, s'ils ne retournent pas leurs vestes pour trahir leur formation d'origine, ça peut marcher, le problème n'est pas lié à l'institution CENI mais à l'esprit des guinéens car partout ailleurs la CENI a la même configuration ».

Pour Mamadou Dian Gadjico des NFD les trois plus grands partis du pays ont comploté pour se tailler tout le gibier en tout mépris des autres formations sur le terrain.

Acteur de la société civile, Baba Alimou Barry ne voit aucun changement hormis la réduction du nombre de commissaires :

« La CENI qui arrive sera plus politique que la CENI passée, on n'aura pas respecté les accords qui prévoyaient une CENI technique, on va retomber dans les discussions pour contester les élections... »