Seychelles: Selon un rapport, les ménages Seychellois ont le potentiel d'augmenter le recyclage.

Certains déchets se retrouvant dans les décharges aux Seychelles peuvent être recyclés, révèle un rapport compilé par des étudiants universitaires en collaboration avec le ministère de l'environnement local.

Le rapport «Gestion des déchets solides aux Seychelles», compilé par des étudiants de l'ETH Zurich University et de l'Université des Seychelles en collaboration avec le ministère local de l'environnement, a été présenté mercredi aux partenaires locaux.

Le rapport a trouvé un grand potentiel pour recycler les déchets tels que les boîtes en carton, les plateaux d'œufs, les sacs en papier et le verre pilé, pouvant être réutilisés sur le marché national.

Les étudiants de l'enquête ont été divisés en sept groupes et chacun avait une tâche spécifique. Les tâches incluaient l'identification des options de collecte et de tri, le potentiel de recyclage des déchets, la faisabilité d'une usine d'incinération, la possibilité de mettre en œuvre des plans pour les déchets organiques et l'état de l'élimination des déchets dangereux dans le pays.

L'une des tâches était axée sur l'aspect financier du système de gestion des déchets local et sur la manière de mettre en œuvre efficacement les plans de gestion des déchets. Le groupe a découvert qu'au moins 4,5 millions de dollars sont consacrés à la gestion des déchets par année.

L'étude a révélé que la majorité des 151 ménages interrogés sont déjà engagés dans une forme quelconque de tri des déchets alors que les entreprises telles que les restaurants et les détaillants ne sont pas disposés à devenir des points de collecte dans le système de tri.

"C'est un bon signe montrant qu'il existe un bon programme éducatif et que les gens sont de plus en plus conscients de la façon de gérer leurs déchets. Le travail ne s'arrête pas là car il reste encore beaucoup à faire », a déclaré le directeur de l'Agence de gestion des déchets terrestres, Flavien Joubert.

Le tri des déchets n'est pas nouveau aux Seychelles puisque le rapport montre qu'il existe un système de travail en place pour le traitement et l'exportation des bouteilles et des canettes en PET. Ces déchets sont vendus dans des centres de récupération par des collecteurs informels.

Dans le même ordre d'idées, M. Joubert a déclaré que «les déchets ne doivent pas seulement être considérés comme des déchets mais comme une forme de ressources pouvant être utilisées pour gagner de l'argent».

Au cours de leur enquête sur le terrain, les étudiants ont également étudié le potentiel d'une usine d'incinération aux Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental.

«L'incinérateur va brûler les déchets et, ce faisant, réduira l'accumulation dans la décharge à 80% et deviendra une source d'énergie renouvelable», a déclaré M. Joubert. L'investissement coûterait environ 50 millions de dollars.

Selon la Stratégie de développement durable des Seychelles (2012-2020), les 95 000 habitants de l'île produisent environ 48 000 tonnes de déchets par an.

Mariette Dine, étudiante en sciences de l'environnement à l'Université des Seychelles, qui a participé à l'étude, a déclaré que l'expérience était très enrichissante et que les données recueillies serviraient de «source d'informations fiables pour le gouvernement».

Pius Krutli, représentant de l'ETH Zurich University, a déclaré que "l'étude de cas sera compilée dans un rapport qui sera validé par un comité consultatif composé d'experts locaux".

L'étude fait suite à une recherche similaire menée au mois de juillet 2016.