Cote d'Ivoire: Fourniture d'eau à Bouaké - Laurent Tchagba satisfait du travail abattu

«Nous ne devons pas nous censurer. Tout ce qui peut concourir à soulager durablement les populations doit se faire», a dit le ministre. Qui a saisi cette opportunité pour féliciter la Sodeci et l'Onep pour le travail abattu et cela en si peu de temps.

«M. le ministre, les deux unités ont une production d'eau journalière de 8000 m3. Soit 6000 m3 d'eau pour la Loka et 2000 m3 d'eau pour Gonfreville», a indiqué le directeur général de l'Onep. Et de préciser qu'avec la mise en service des forages réalisés à travers la ville, l'on va produire au total une capacité d'eau journalière de 17 000 m3 pour un besoin total de 30 000 m3 d'eau.

Après une prise de contact rapide avec les autorités dans les locaux de la sous-préfecture, la délégation ministérielle sous la conduite d'Ibrahiman Berté, directeur général de l'Onep et de Basile Eba, directeur général de la Société de distribution d'eau en Côte d'ivoire (Sodeci), a visité successivement les unités mobiles de traitement d'eau du Kan et de Gonfreville, ainsi que l'un des forages qui a été réalisé à Djanmourou, l'un des quartiers populaires de Bouaké.

«Je suis venu d'abord pour m'imprégner des travaux d'urgence, ensuite faire l'état des lieux, apprécier leur évolution et enfin avec les autorités locales et mes plus proches collaborateurs, faire le diagnostic et trouver une solution pérenne à cette pénurie d'eau qui impacte négativement sur les populations de Bouaké depuis des mois», a déclaré Laurent Bogui Tchagba, ministre de l'Hydraulique.

