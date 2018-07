Sénégal: Non au silence sur les droits humains lors de la visite du président chinois

A la suite de la campagne de meurtres, d'incendies et de viols menée par l'armée du Myanmar, documentée par Amnesty International dans une série de rapports , Pékin continue de bloquer toute tentative du Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution condamnant les attaques, et de faire obstruction au travail du Conseil des Droits de l'Homme, tout en invoquant le prétexte habituel du refus de toute « ingérence » dans les affaires nationales d'un pays tiers.

« Si elle veut véritablement être mutuellement bénéfique, la coopération entre la Chine et le Sénégal doit être conduite dans la transparence et favoriser le respect des normes internationales.»

Les enseignants et membres de l'administration ou des entreprises publiques ne sont pas autorisés à jeûner pendant le Ramadan ; et certaines localités vont jusqu'à règlementer le port de la barbe ou du voile. La presse officielle rapporte que dans le cadre de cette campagne des milliers de Ouighours à travers la région ont été placés dans des camps de rééducation, hors de toute procédure légale.

L'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping a également vu une campagne de répression sans précédent de la minorité musulmane Ouighoure. Au nom du «combat contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme », les autorités chinoises de la Région Autonome Ouighoure du Xinjiang (Nord-Ouest de la Chine) ont imposé des restrictions de plus en plus drastiques sur le culte musulman, telles que l'interdiction de toute personne de moins de 18 ans de recevoir une éducation religieuse, d'entrer dans une mosquée, ou de participer à des activités religieuses.

En février dernier, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme Zeid Ra'ad Al Hussein dénonçait la campagne de répression menée par les autorités contre les avocats des droits humains, qui a vu plus de 250 d'entre eux arrêtésau cours des trois dernières années. Le Haut-Commissaire a aussi appelé le gouvernement chinois « à [les] libérer immédiatement et sans conditions.».

