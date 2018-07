Guinée: Fodé Oussou avertit - Si... nous ne participerons plus jamais à un dialogue

L'Assemblée Générale de l'Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG) a été présidé ce samedi 21 juillet 2018 par le vice-président, chargé des affaires sociales, Dr Fodé Oussou Fofana qui a justifié le report de la marche du 19 juillet dernier de l'opposition républicaine.

Dans son intervention, il Dr Fode Oussou Fofana a dit " à la descente de l'avion de notre président de l'Union des Forces Démocratique de Guinée, Elhadji Cellou Dallein Diallo avait convoqué une réunion à la CBG, au moment où tous les responsables l'opposition républicaines étaient entrain de tenir cette réunion. Nous avons reçu un courrier signé par le Premier Ministre Dr. Ibrahima Kassory Fofana, en disant écouter vous manifester pourquoi nous leur avons dit nous manifestons parce-que les accords ne sont pas respectés , les conseillés ne sont pas installés. Nous manifestons parce que nous avons Ibrahima Sory, Grenade et les autres militants en prison à kerouane et un peu partout qui ne sont pas libérés aussi les commerçants victimes de pillage ne sont pas indemnisés ".

Répondant à certains observateurs qui pensent que l'opposition républicaines a fait un recule en arrière "Nous avons bien fait ou on manifeste ou nous attendons qu'est-ce que le premier ministre propose pour une solution rapide et démocratique à la crise créée par l'administration et cela dans quelques jours. Raison pour laquelle nous avons suspendu la manifestation de rue du 19 juillet denier", précise le vice président

D'après lui, il n'y a plus de confiance entre le président Alpha Condé et l'opposition républicaine. Avant de prendre en témoin l'opinion nationale et internationale, " si les prisonniers ne sont pas libérés, les conseillés ne sont pas installés, les commerçants ne sont pas indemnisés . Si nous n'avons pas de solution. Nous serons dans la rue et nous ne participerons plus jamais à un dialogue . S'ils doivent régler ce problème, ils prendront un décret pour régler. M. Kassory est le premier ministre, j'espère qu'il va régler le problème".