Seychelles: Le pays est entrain d'ouvrir une nouvelle école professionnelle pour la plomberie, la maçonnerie et la menuiserie

Elle a dit que le système éducatif est en train de créer un système parallèle. Actuellement, les étudiants scolaires ont la chance de faire leur IGCSE. Mais ceux qui ne le sont pas, pourront maintenant poursuivre leurs années des secondaire 4 et 5 et ne faire que les examens nationaux.

Le plan initial a déjà été rédigé et maintenant l'autorité de planification doit approuver et donner le feu vert pour sa construction, a-t-elle ajouté.

Mme. Pillay a déclaré: "Le secteur privé sera responsable de la gestion de l'école. Les secteurs privé et public seront représentés dans les écoles et le conseil en tant que membres. "

Cependant, on demande au secteur privé de se manifester et d'investir dans la construction de l'établissement.

"Au fur et à mesure que l'école se développe, d'autres sujets y seront introduits et cela dépendra de la demande du pays", a ajouté Mme. Pillay.

La secrétaire adjointe du Cabinet aux affaires politiques, Margaret Pillay, a déclaré jeudi que l'école technique et professionnelle serait destinée aux élèves du secondaire 4 et 5 ne voulant pas suivre une voie académique.

"Il est nécessaire de mieux préparer nos jeunes dès leur plus jeune âge à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mieux s'intégrer dans le secteur économique", a déclaré M. Faure.

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.