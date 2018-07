Afrique: JAJ-2018 (3e journée) - Douze médailles supplémentaires dont trois en or pour l'Algérie

Belounis, âgée de 15 ans, la plus jeune athlètes des cinq engagées, a arraché 57kg, échouant à 1 kilos de l'argent, et 72kg à l'épaulé jeté, remportant un total de 129 kg.

Aux épreuves individuelles de la gymnastique artistique (3 agrès pour les messieurs et deux agrès pour les filles), Sihem Hamidi (saut) a offert à l'Algérie l'or. Les gymnastes algériens se sont également adjugés 2 médailles en argent et 3 en bronze.

En gymnastique, l'Algérie a réalisé une belle moisson avec deux médailles en vermeil remportée au concours par équipes de la gymnastique rythmique, remportées par Issad Yasmine, Mendil Manel, Mellouka Samah et Takarli Sid Ahmed, devançant les Egyptiennes, médaillées d'argent et les Béninoises, médaillées de bronze.

