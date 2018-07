Maroc: Finalisation imminente de l'accord de pêche Maroc-UE

A signaler, par ailleurs, que le Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne (UE) a adopté, lundi à Bruxelles, la décision portant adaptation de l'accord d'association et de l'accord agricole avec le Royaume de nature à inclure expressément le Sahara marocain, ce qui constitue une cinglante gifle au Polisario et à l'Algérie qui ont fait des mains et des pieds pour exclure le Sahara marocain de l'accord de pêche.

Il convient de préciser que le dernier protocole de cet accord de pêche qui permettait à quelque 126 navires (dont 90 espagnols), de 11 Etats membres de l'UE, d'opérer dans 6 catégories de pêche différentes est arrivé à son terme samedi 14 juillet 2018. Il rapportait au Maroc 40 millions d'euros par an, dont 30 millions fournis par l'UE pour payer l'accès aux ressources halieutiques et 10 millions par la flotte de pêche.

Selon certaines sources médiatiques, les négociations en cours sur le nouvel accord de pêche entre les deux parties ont été retardées par des discussions portant sur des questions d'ordre technique et surtout politique qui se sont avérées plus ou moins complexes.

Le ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, a affirmé que le nouvel accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc est pratiquement finalisé «selon les dernières informations» dont il dispose, a informé l'agence espagnole EFE vendredi.

