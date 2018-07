Cote d'Ivoire: Secrétariat exécutif du Pdci-Rda - Bédié sort les ministres

Le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié a procédé, hier, à un réaménagement du secrétariat exécutif de sa formation politique. Tous les ministres Pdci-Rda du nouveau gouvernement n'y figurent plus.

Adjoumani Kouassi Kobenan (ministre des Ressources Animales et Halieutiques), n'est plus le secrétaire exécutif chargé de l'information et de la communication. Il a été remplacé par Jean-Louis Billon à qui les actions de propagandes du Pdci-Rda ont été également confiées. Raymonde Goudou (ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public) perd aussi son portefeuille de secrétaire exécutif chargé de la famille et du système de santé. Claude Isaac Dé (ministre de l'Economie Numérique et de la Poste) a été sorti par Henri Konan Bédié. Il était secrétaire exécutif en charge de l'aménagement du territoire et de la politique de l'habitat. Alain Richard Donwahi (ministre des Eaux et Forêts), chargé de l'agriculture et de la protection de la forêt a été éjecté, son portefeuille supprimé.

De même que Siandou Fofana (ministre du Tourisme et des Loisirs), qui s'occupait du développement et de l'innovation et vie du parti. Tout comme le ministre Alain Richard Donwahi, son portefeuille a été rayé du secrétariat. Thierry Tanoh (ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables) qui avait en charge le suivi de l'action du gouvernement ne figure pas dans "le gouvernement" de Bédié.

N'Dri Kouadio Pierre Narcisse, en plus des Commissions techniques nationales, s'est vu attribuer la tâche de Thierry Tanoh. Amédé Koffi Kouakou (ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier) a été sorti du secrétariat exécutif. Silué Kagnon, même s'il n'est pas membres du gouvernement a fait les frais de son engagement au sein du mouvement "Sur les traces d'Houphouët-Boigny". Il n'est plus secrétaire Exécutif chargé des relations avec le monde rural. Des militants du Pdci-Rda ont fait leur entré dans le "gouvernement" d'Henri Konan Bédié. Il s'agit d'Ehouman Bernard, délégué de Bongouanou, et d'Aka Appia Isaac qui, selon nos sources, était président du mouvement "Cadres unis cap 2020 du Pdci-Rda".

Pour l'instant, les vice-présidents de la plus ancienne formation n'ont pas été touchés par les mesures de suspension. Ainsi Daniel Kablan Duncan (vice-Président de la République), Patrick Achi (secrétaire général de la Présidence) et François Amichia (ministre de la ville) occupent toujours leurs fonctions au sein de ce parti.

Autre décision prise hier, la désignation et l'organisation de la structure chargée des choix des candidats du Pdci-Rda pour les élections municipales et régionales de 2018. Sous la supervision du secrétariat exécutif, six groupes ont été mis en place.

On a le Centre dirigé par Noël Akossi Bendjo, l'Est avec à sa tête Niamkey Koffi, le Nord placé sous la direction de Kah Zion Denis, l'Ouest qui sera dirigé par Kouamé Kra Joseph, l'Ouest montagneux par Lenissongui Coulibaly et le Sud qui a pour président Kouassi Bodi Théodore.