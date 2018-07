Cote d'Ivoire: Célébration des 100 ans de Nelson Mandela - Une opération de planting d'arbres organisée

Si Nelson Mandela, le premier président noir sud-africain vivait encore, il aurait eu 100 ans le mercredi 18 juillet. C'est pour immortaliser cet événement qu'une opération de planting d'arbres a été organisée le 18 juillet 2018, jour de son anniversaire, aux abords du Boulevard de France (à Cocody).

Cette action a été suivie du ravalement de la façade du centre de santé communautaire de la Riviera Palmeraie et un don d'une connexion internet haut débit à l'Institut national des arts et de l'action culturelle (Insaac). C'est une initiative de l'ambassade de l'Afrique du sud en partenariat avec Mtn-Côte d'Ivoire et la mairie de Cocody.

Plusieurs ambassades et organismes internationaux se sont associés à cette commémoration (l'ambassade du Liberia, du Maroc, le Rotary club).

«Nelson Mandela a consacré 67 ans de sa vie à la cause de sa communauté et à l'action humanitaire. En reconnaissance de ses valeurs et de son engagement, les Nations unies ont décrété en novembre 2009, le 18 juillet, la Journée internationale de Nelson Mandela. Chaque année, à cette date, le monde entier est invité à consacrer 67 minutes de son temps au service de la communauté, en mémoire de cette illustre personnalité. Ainsi toutes les actions de planting d'arbres, de ravalement de façade et de don de connexion s'inscrivent dans ce cadre», a indiqué Luvuyo Mato, chargé d'affaires, représentant l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire.

Le maire de Cocody, N'Goan Aka Mathias, s'est réjoui de ce projet de planting d'arbres qui entre dans le cadre de son projet «Cocody, puits de carbone» qui a pour objectif d'atteindre 5 millions d'arbres dans les rues de cette commune. Pour lui, cette opération de planting d'arbres constitue un héritage à la hauteur des œuvres de Nelson Mandela.

Au nom du Rotary club international, Marie-Irène Richmond, gouverneur et membre de la commission régionale PolioPlus pour l'Afrique, a rendu un hommage à Nelson Mandela considéré comme l'un des grands leaders humanistes de son temps. «C'est un authentique allié de la paix et de l'éradication de la Polio. En 1996, il a participé à Johannesburg au lancement officiel de la campagne "bouter la polio hors d'Afrique" en présence des présidents du Rotary et de la Fondation Rotary», a-t-elle rappelé.

Né le 18 juillet 1918, Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013. Il avait 95 ans.