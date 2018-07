Cote d'Ivoire: Musique - A'Salfo exprime sa fierté pour le choix du titre "Magic in the air"

Le lead vocal du célèbre groupe zouglou Magic System a dit sa joie de voir leur chanson choisie par la Fédération française de football comme hymne officiel pour soutenir l'équipe nationale durant le Mondial russe.

Pour mieux soutenir les « Bleus » lors de la finale de la Coupe du monde de football en Russie, le groupe zouglou a remixé son tube à succès « Techno » en adaptant les paroles à la gloire des joueurs français. Et du coup, la victoire de l'équipe de France, 4-2 contre la Croatie, le 15 juillet, a rejailli sur la Côte d'Ivoire.

En effet, dès le coup de sifflet final, la chanson « Magic in the air » du groupe Magic System a résonné dans le Loujniki stadium de Moscou, cristallisant un peu plus l'hystérie des supporters et footballeurs. En fait, le tube techno de Magic System (en featuring avec Chawki) qui a explosé les records en 2014 faisait partie de la playlist officielle des hymnes arrêtée par la fédération française de football pour galvaniser les Bleus tout au long de la compétition.

A'Salfo, répondant au Parisien, après la victoire en Russie, a exprimé sa fierté de voir sa chanson associée encore à un autre évènement victorieux pour la France, après la célébration de la victoire d'Emmanuel Macron en mai 2017.

« J'ai été surpris de l'entendre à la télévision alors que l'on suivait un match de l'équipe de France. Nous pensions que ça n'était juste qu'un soir pour mettre l'ambiance. J'ai appris ensuite que la chanson avait été choisie comme hymne officiel par la Fédération française de football. (...) Ça m'a fait plaisir, j'ai été très honoré », s'est réjoui le leader de Magic System au micro du confrère parisien tel que rapporté lundi dernier par Pure Chart, le site musical sur sa plateforme digitale.

Estimant ensuite que ce tube festif porte chance, A'Salfo s'est dit heureux des nouvelles performances que « Magic in the air » va enregistrer dans les charts. « Quatre ans après sa sortie, le titre n'a jamais été aussi populaire, on ne l'a jamais autant entendu. (...) L'équipe de France l'a fait découvrir au monde entier ! Elle est devenue universelle », s'est-t-il enthousiasmé.

Pour faciliter une seconde vie au hit donc, Magic system a eu cette belle idée de remixer le morceau pour coller à l'actualité de la célébration de la bande Pogba and co. Ainsi, une nouvelle mouture de « Magic in the air » tourne en boucle depuis lundi sur la radio Nrj.

Avec quelques ajustements : une nouvelle intro-voix d'A'salfo (« Avec les Bleus, on est champions du monde 2018 ! ») et de nouvelles paroles et refrain (« Feel the magic in the air / Allez, allez les Bleus / Et la France a gagné / Allez, allez les Bleus »). Et les quatre garçons de poursuivre dans le chant en citant quelques joueurs de l'équipe dont Kylian Mbappé, Olivier Giroud, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann. « Magic in the air » devient ainsi l'hymne victorieux des Bleus.