Cote d'Ivoire: Eaux et forêts - Les premiers mutualistes retraités célébrés

Le représentant du ministre des Eaux et Forêt, le colonel Mé Kouamé Martial, a salué l'action de la Maefci, présidée par le lieutenant Franck Rabet

Six agents du ministère des Eaux et Forêts dont le mérite a été reconnu le jeudi 19 juillet, par le représentant du ministre des Eaux et Forêts, le colonel Mé Kouamé Martial, vont faire valoir leur droit à la retraite.

Avant leur départ définitif de la Fonction publique, une cérémonie en leur honneur a été organisée par la Mutuelle autonome des eaux et forêts de Côte d'Ivoire (Maefci). Il s'agit du capitaine Yao Brou (40 ans de service), capitaine Vassiriki Koné (37 ans de service), lieutenant Kouté Djédjé Achille (37 ans de service), de l'adjudant-chef major Ossey Aka Vincent (38 ans de service), l'adjudant-chef Assamoi M'Bault Florent (37 ans de service) et de l'adjudant-chef Koua Yapi (37 ans de service).

Certains parmi eux ont été émus de cette cérémonie. Car, «c'est la première fois que nous voyons une telle initiative au sein du ministère des Eaux et Forêts», a indiqué le capitaine Yao Brou. Ce dernier a, au nom des retraités, qui ont reçu des présents et une enveloppe au cours de cette cérémonie, salué la dynamique de la Maefci qui permet ainsi de leur «éviter d'aller à la retraite dans la clandestinité».

Le représentant du ministre des Eaux et Forêt, le colonel Mé Kouamé Martial, a salué l'action de la Maefci, présidée par le lieutenant Franck Rabet, en ce sens «qu'elle a réussi à briser le mythe du social au sein de l'administration des Eaux et Forêts, à travers des projets qui mettent les agents à l'abri des risques, notamment l'assurance-santé et la promotion immobilière».

Pour le président de cette mutuelle, son organisation s'est engagée à jouer le rôle qui est la sienne. Et elle entend se donner les moyens pour continuer sa mission. Il a par ailleurs exprimé sa joie pour cette action noble au profit de la corporation des Eaux et Forêts.

Le parrain de la cérémonie, le colonel Soro Yamani, a invité les mutualistes à la persévérance et à l'espoir. Sans oublier de rendre un hommage au ministre des Eaux et Forêts pour son engagement en vue de l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs.

Au cours de cet évènement, la Mutuelle autonome des eaux et forêts de Côte d'Ivoire a profité pour lancer son site web.