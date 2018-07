Sénégal: Financement de la santé - Le pays est sur la bonne voie (Professionnel)

Dakar — Le Sénégal est sur la bonne voie pour disposer de ressources domestiques permettant un bon financement de la santé, a indiqué vendredi le docteur Farba Lamine Sall, conseiller en politique et financement de la santé à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

"Si le Sénégal parvient à boucler le dossier d'investissement et qu'il concrétise avec le secteur qui est disposé à injecter des ressources, on devrait avoir dans le secteur de la santé un financement domestique relativement plus conséquent", a-t-il souligné.

Le docteur Sall, économiste en santé, animait la conférence inaugurale du forum scientifique du Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar (SISDAK), ouvert jeudi et qui se tient jusqu'à samedi, sur le thème : "Ressources domestiques pour un financement durable de la santé".

D'après lui, "l'engagement" du président de la République "prouve éloquemment" que le financement de la santé est en "très bonne voie" au Sénégal.

Il a relevé, pour étayer ses propos, l'élaboration de la stratégie de financement du secteur par le ministère de la Santé et de l'Action sociale dont la première activité a été l'organisation d'un forum de mobilisation de ressources domestiques.

"Lors de ce forum, on a vu l'engagement très fort du président de la République qui a donné lui-même des indications sur ce qu'il fallait faire dans la mise à jour du plan d'investissement sectoriel pour son financement", a-t-il expliqué.

De même, a ajouté encore le docteur Sall, "il (le président) a aussi invité les collectivités locales à s'impliquer davantage dans la prise en charge de cette question qui est éminemment une question de proximité de la santé des populations".

Quelque 200 exposants (individus et groupes) prennent part à l'édition 2018 du SISDAK. Jumelée au 1-er Salon international de l'industrie pharmaceutique et des laboratoires au Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal (CICES), elle est organisée sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale.